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Teniste heyecanlı maçlar oynanıyor

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Teniste heyecanlı maçlar oynanıyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Head & Shoulders Cup’da 9 yaş, 12 yaş, 16 yaş ve ‘’Tenise Hoş Geldin’’ kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli maçlar oynandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
BEREN BAŞARAN - İREM ÖZEN           4/0 4/2
NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - DENİZ ABDULLAHOĞLU   0/4 3/5
9 YAŞ ERKEKLER - Round Robin
ÇAĞ REFİKOĞLU - SAİD ZEKİ AVCI   4/5 3/5
12 YAŞ ERKEKLER -  Çeyrek Final
ENVER ADA GENÇEL - HASAN ARAS DUMAN    6/0 6/0
ÖMER ANIL - NOA DUCHATEAU      2/6 5/7
16 YAŞ KIZLAR - Round Robin
KAYRA YÜCEER - SELİN ÖNAL       6/3 3/6 5/7
16 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
ERSEL KALFAOĞLU - ERİN SCHROTTER BOZKAYA      6/0 6/0
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE              6/2 6/2
BÜYÜK ERKEKLER - 1. ROUND
TUĞRULHAN AYBARS TERZİ - SAMİ ALİ SARPTEN     1/6 1/6
ARAS ÇELİK - AHMED CHAUDHARY MUHAMMED    0/6 0/6
SENYÖR 50+ ERKEKLER - 1. ROUND
ÜNVER BEDEVİ - MUSTAFA SÜZAL    5/7 0/6
SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
Ahmet Faraçoğlu/Kerim Karabil - Ahmet Duman/Aydın Başel 2/6 6/4 7/10
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ KADINLAR 
ELİF SOLMAZ - CEREN ERTUNA       6/1 6/1
ZEKİYE NAZ TOPAL – NOUREEN       5/7 6/2 10/3
MÜRÜDE ESENBOĞA - SİBEL ÖZAKSAKAL      0/6 1/6
SILA GÜL - EMINE KAYIM       6/0 6/0
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER 
DENİZ BARDİ - ERHAN AKYÜZ      1/6 1/6
 
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