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Teniste heyecan ve çekişme var

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Teniste heyecan ve çekişme var
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Büyükler Ve Senior Turnuvası KKTF kortlarında tek ve çiftler kategorilerinde gerçekleşen heyecanlı, çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar ile devam ediyor.
Turnuva oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
BÜYÜK ERKEKLER:
DERİN SAMİOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK   6/0 – 6/1
RASİM ÜLKER - BERKE CAN EKİNCİ   6/2 – 4/2 (R.T.)
HAZAN ALİ AKHİSAR - YALIN DOĞASAL   0/6 – 0/6
BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:
ÖZEL PAKAN / EKİN KARASU - ERSEL KALFAOĞLU / EDA ŞEVKET   6/3 – 6/4
MUSTAFA ZORBA / MERİL SONAKIN - ARAS ÇELİK / ÖZAY BARUTCU   6/0 – 6/0
İbrahim Ağun / Şengül Tilki - Derin Samioğlu / İzem Civisilli6(9)/7 – 6/2 – 10/7
SENİOR 30+ KARIŞIK ÇİFTLER:
Laika Karşılı / Nurettin Arapsoy - Sevşen D. Özerce / İlke Ünlücan6/4 - 6/4
SENİOR 40+ KADINLAR:
İPEK CİVİSİLLİ - SEVŞEN D. ÖZERCE     6/0 – 6/0
SENİOR 40+ ERKEKLER:
İZZET KANAGA - EDİZ DEMİRCİLER   3/6 – 2/6
SENİOR 40+ ÇİFT ERKEKLER:
Burak Türksoy / Kerim Karabil - Reşat Yüksel / Tolga Çağakan 6/2 - 7/5
SENİOR50+ ERKEKLER:
ÖZGE SAMİOĞLU - MEHMET YALÇIN   6/2 – 6/1
 
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