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Teniste heyecan sürüyor

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2021 NicosiaMotors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan karşılaşmalarla 3. hafta tamamlanırken, Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı galibiyetle kapattılar

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Teniste heyecan sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 6-1’lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanırken, grupta liderliğini sürdürdü.
Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak olan karşılaşmada, Lefkoşa Şehir Kulübünün kural hatası yapması sonucu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hükmen galibiyeti ile sonuçlandı.
NicosiaMotors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
 
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