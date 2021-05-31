Teniste heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 6-1’lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanırken, grupta liderliğini sürdürdü.
Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak olan karşılaşmada, Lefkoşa Şehir Kulübünün kural hatası yapması sonucu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hükmen galibiyeti ile sonuçlandı.
NicosiaMotors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;
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