Teniste heyecan sürüyor

2021 NicosiaMotors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan karşılaşmalarla 3. hafta tamamlanırken, Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi haftayı galibiyetle kapattılar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotors Tenis Liginde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Ligin A grubunda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Girne Amerikan Üniversitesini konuk ettiği karşılaşmayı 6-1’lik skorla Girne Amerikan Üniversitesi kazanırken, grupta liderliğini sürdürdü.

Ligin B grubunda ise Lefkoşa Şehir Kulübü ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak olan karşılaşmada, Lefkoşa Şehir Kulübünün kural hatası yapması sonucu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin hükmen galibiyeti ile sonuçlandı.

NicosiaMotors Tenis Ligi’nde A ve B gruplarında oynanan 3. hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle;

