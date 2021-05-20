Teniste heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi 22 Mayıs Cumartesi günü A ve B gruplarında oynanacak 2. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
2021 Nicosia Motors Tenis Ligi 2. haftasında A Grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü – Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşması GBTK kortlarında oynanacak.
B Grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği ile Lefkoşa Şehir Kulübü,federasyon kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00’da başlayacak.
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