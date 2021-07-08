Teniste heyecan seyircisiz sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, Head & Shoulders Cup turnuvasına seyirci ve ailelerin alınmamasını kararlaştırdı

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Head & Shoulders Cup için KKTC genelinde artan covid-19 vakaları sebebi ile KKTF tarafından alınan önlemler artırıldı.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından alınan tedbirlerle ilgili şu açıklama yapıldı:

“Head & Shoulders Cup’da bugünden itibaren turnuva süresi boyunca tesislere her kulüpten 1 antrenör alınacak şekilde olacak.

Turnuva süresi boyunca tesislere seyirci ve aileler alınmayacak. Turnuvaya katılan sporcular tesis içerisinde maç saatine kadar maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeli ve maçını tamamlayan sporcuların tesislerinden ayrılmaları gerekecektir.

Head & Shoulders Cup kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar söyle;

9 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

TUĞRA İRFANOĞLU - DORUK GÜLERYÜZ 4/2 4/0

DENİZ VAROĞLU - POYRAZ VURAL 4/0 4/1

10 YAŞ KIZLAR - Round Robin

GİRNE UMUT YEREBAKAN - BEREN ŞEREN 4/0 4/0

MEYRA ESER - SERVET TEL 4/1 4/2

DENİZ ABDULLAHOĞLU - BEREN BAŞARAN 4/2 4/2

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - ANNA VİSHNİAKOVA 4/2 4/2

ELA HOCAOĞLU - VERA GAZİ 1/4 0/4

12 YAŞ ERKEKLER - Final

ENVER ADA GENÇEL – KAYA HALKSEVEN 6/1 6/1

14 YAŞ ERKEKLER - 1. Round

ÖMER ANIL - DORUK TAŞELİ 6/2 6/4

ADA KİN - TOLCAN ŞEREN 7/5 2/6 6/0

16 YAŞ KIZLAR - Round Robin

KAYRA YÜCEER - ÖZGÜL ŞAH 6/2 6/0

13+ BÜYÜK ERKEKLER - 1. Round

ERSEL KALFAOĞLU - YÜCEL ARHAN ONURLU 6/1 6/0

SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER – Yarı Final

Aaron Flamson / Jean C.Schrotter - Ahmet Duman / Aydın Başel 6/1 6/1

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER

DOĞUKAN TUĞCU - URAZ ŞENTÜRK 3/6 2/6

CEM TANERİ - MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA 6/7 0/6

