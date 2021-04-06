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Teniste heyecan rekorla başlıyor

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Teniste heyecan rekorla başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), tenisçileri Dünya Oto Cup ile sahaya indiriyor. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada turnuva, rekor katılımla gerçekleşiyor. 
225 tek ve 80 çift kayıt yapılan turnuvada, bu yıl ilk kez hayata geçen ve tenise yeni başlayanları müsabaka yapmaya cesaretlendirmek için oluşturulan Tenise Hoşgeldin kategorisi de yer alıyor.
Pandemi kurallarının azami şekilde uygulanacağı turnuvada, maske, mesafe ve hijyen kuralları ön planda olacak.Turnuva seyircisiz gerçekleşecek.
 
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