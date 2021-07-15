Teniste heyecan finallerde yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup seyircisiz olarak GBTK kortlarında devam ediyor.
Çok çekişmeli, heyecanlı yarı final ve final maçları ile süren Head & Shoulders Cup’ta kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;
10 YAŞ ERKEKLER - Finaller
ASIM ARAS ASTAN - BARAN BAŞARAN 4/1 5/3
ÇINAR ELMALI - DAMİR FAHRİOĞLU 2/4 2/4
14 YAŞ ERKEKLER - Final
BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 6/1 4/6 6/2
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
ÖZAY BARUTCU - EKİN KARASU 6/1 6/1
13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final
Imad Amer / Kemal Türker - İbrahim Can Arabacı / Turgay Vural Hıdıroğlu w.o.
SENYÖR 40+ ERKEKLER – Yarı Final
İZZET KANAGA - MUSTAFA DİNÇER 6/1 2/6 6/4
SERCAN EROZAN - BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU 6/1 6/2
SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER - Final
Aaron Flamson / Jean Schrotter - Tuncel Türker / Çağakan Kansu 6/0 6/3
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER
ATİLLA RATİP - KRAINOV ARSENII 6/01 6/0
ENDER SICAKYÜZ - TOLGA YILDIRIM 6/2 6/1
MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - ÖNDER ŞENTÜRK 6/3 6/3
ERHAN AKYÜZ - URAZ ŞENTÜRK 1/6 1/6
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