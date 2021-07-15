Teniste heyecan finallerde yaşanıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup seyircisiz olarak GBTK kortlarında devam ediyor.

Çok çekişmeli, heyecanlı yarı final ve final maçları ile süren Head & Shoulders Cup’ta kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;

10 YAŞ ERKEKLER - Finaller

ASIM ARAS ASTAN - BARAN BAŞARAN 4/1 5/3

ÇINAR ELMALI - DAMİR FAHRİOĞLU 2/4 2/4

14 YAŞ ERKEKLER - Final

BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 6/1 4/6 6/2

13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final

ÖZAY BARUTCU - EKİN KARASU 6/1 6/1

13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER - Çeyrek Final

Imad Amer / Kemal Türker - İbrahim Can Arabacı / Turgay Vural Hıdıroğlu w.o.

SENYÖR 40+ ERKEKLER – Yarı Final

İZZET KANAGA - MUSTAFA DİNÇER 6/1 2/6 6/4

SERCAN EROZAN - BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU 6/1 6/2

SENYÖR 50+ ÇİFT ERKEKLER - Final

Aaron Flamson / Jean Schrotter - Tuncel Türker / Çağakan Kansu 6/0 6/3

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER

ATİLLA RATİP - KRAINOV ARSENII 6/01 6/0

ENDER SICAKYÜZ - TOLGA YILDIRIM 6/2 6/1

MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - ÖNDER ŞENTÜRK 6/3 6/3

ERHAN AKYÜZ - URAZ ŞENTÜRK 1/6 1/6



