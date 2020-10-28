Teniste heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Turnuvası (KKTF) tarafından organize edilen 2. Geleneksel PackselVeg&Bones Cup KKTF tesislerinde devam ediyor.
Heyecanın eksik olmadığı genç raketler ile büyük ve tecrübeli raketlerin de yer aldığı Veg&BonesCup’taoynanan grup maçları ve çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
9 YAŞ KIZLAR - 1. Raund
ZARİF DAYI - MELİSA İLKBAHAR 4/1 – 2/4 – 5/10
NEHİR GÜRSES - VERA GAZİ 2/4 - 0/4
Çeyrek Final
MİRA YÜKSEL - MEYRA ESER 0/4 – 0/4
9 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
DENİZ HÜSEYİN ÖNEN - MAKAN ORAN 4/0 – 4/2
TOPRAK ATA CANDAN - ERSOY BIRKAN KUTOGLU 4/2 – 4/0
DENİZ VAROĞLU - BARAN BAŞARAN 4/5 - 1/4
KIVANÇ ÖZTUĞ - TUĞRA İRFANOĞLU 0/4 - 2/4
10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
ALMİRA AKŞAHİN - DANİELA AGAFONOVA 5/3 – 5/4
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - DENİZ GÜNKAN 4/2 – 4/2
MİRA YÜKSEL - VERA GAZİ 1/4 - 1/4
DANİELA AGAFONOVA - MELİSA İLKBAHAR 4/0 – 4/1
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - ECEM YILDIZ 3/5 – 2/4
10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 4/0 – 4/2
ÖMER ANIL - CAFER TOSUNOGLU 4/0 – 4/1
RECEP YALOVALI - DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN 4/1 – 4/0
14 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
EKİN KARASU - ÖZGÜL ŞAH 6/7 - 6/4 - 4/6
14 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - ENVER ADA GENÇEL 6/2 – 6/3
ERSEL KALFAOĞLU - CEMAL KONUKLU 6/1 - 6/4
BORA ERİN - BATUR EVRE 1/6 - 4/6
İBRAHİM CAN ARABACI - ARAS ÇELİK 6/1 - 6/0
BÜYÜK ERKEKLER - Çeyrek Final
İBRAHİM AĞUN - BERKE CAN EKİNCİ 5/7 - 6/3 - 7/6
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