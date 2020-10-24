Teniste heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.

Federasyon kortlarında ikinci gün 9-10-12-14-16 yaş grupları ile büyükler kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;

9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

SERVET TEL- ZARİF DAYI 4/2 – 2/4 – 14/12

İREM ÖZEN - NEHİR GÜRSES W.O.

VERA GAZİ - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/2 – 4/1

NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - YAĞMUR ÖZAKÇA W.O.

ENRA ÇAKARTAŞ - MİRA YÜKSEL 1/4 - 4/2 – 10/12

ELVİN AKŞAHİN - DANİELA AGAFONOVA 4/0 – 4/0

GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - İREM ERENAY 5/4 – 4/1

9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin

DENİZ VAROĞLU - DEVİN BEDEVİ 4/1 – 4/0

TUĞRA İRFANOĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 4/1 – 4/2

SARP SOLYALİ - DORUK GÜLERYÜZ W.O.

10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

GİRNE UMUT YEREBAKAN - MEYRA ESER 4/0 – 4/1

DENİZ GÜNKAN - SEVİNÇ OĞAN 4/0 – 5/3

ALMİRA AKŞAHİN - SERVET TEL 4/0 – 4/0

10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin

EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN 4/2 – 0/4 – 6/10

KIVANÇ ÖZTUĞ - HASAN ARAS DUMAN 1/4 - 2/4

ARES TÜRCAN - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 2/4 – 2/4

BARAN ADALIER - TOPRAK ATA CANDAN 0/4 – 1/4

DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - ÇINAR ELMALI 1/4 - 0/4

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

IRMAK ERKER - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 5/7 – 1/6

ARYA SARIBAŞ - ÖZGÜL ŞAH 0/6 – 0/6

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

AKAY ALİ SAĞKANAT - CEMAL KONUKLU 0/6 – 2/6

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI – ENVER ADA GENCEL 6/3 – 6/1

14 YAŞ KIZLAR- RoundRobin

EKİN KARASU - SELİN ÖNAL 6/7 – 6/7

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

NADİR ÇINARLILI - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/3 – 6/2

