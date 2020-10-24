Teniste heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinde gerçekleşen Veg&BonesCup’ta heyecan, genç raketlerin zevkli, çekişmeli mücadeleleri ile devam ediyor.
Federasyon kortlarında ikinci gün 9-10-12-14-16 yaş grupları ile büyükler kategorilerinde oynanan maçların sonuçları şöyle;
9 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
SERVET TEL- ZARİF DAYI 4/2 – 2/4 – 14/12
İREM ÖZEN - NEHİR GÜRSES W.O.
VERA GAZİ - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/2 – 4/1
NACİYE SELİN FARAÇOĞLU - YAĞMUR ÖZAKÇA W.O.
ENRA ÇAKARTAŞ - MİRA YÜKSEL 1/4 - 4/2 – 10/12
ELVİN AKŞAHİN - DANİELA AGAFONOVA 4/0 – 4/0
GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU - İREM ERENAY 5/4 – 4/1
9 YAŞ ERKEKLER- RoundRobin
DENİZ VAROĞLU - DEVİN BEDEVİ 4/1 – 4/0
TUĞRA İRFANOĞLU - TİMUR SALİH BELİCAN 4/1 – 4/2
SARP SOLYALİ - DORUK GÜLERYÜZ W.O.
10 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
GİRNE UMUT YEREBAKAN - MEYRA ESER 4/0 – 4/1
DENİZ GÜNKAN - SEVİNÇ OĞAN 4/0 – 5/3
ALMİRA AKŞAHİN - SERVET TEL 4/0 – 4/0
10 YAŞ ERKEKLER - RoundRobin
EMİR ASAF YÜKSEL - ASIM ARAS ASTAN 4/2 – 0/4 – 6/10
KIVANÇ ÖZTUĞ - HASAN ARAS DUMAN 1/4 - 2/4
ARES TÜRCAN - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 2/4 – 2/4
BARAN ADALIER - TOPRAK ATA CANDAN 0/4 – 1/4
DERİN ÖNEY ŞEMSETTİN - ÇINAR ELMALI 1/4 - 0/4
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
IRMAK ERKER - ZEHRA ÇİSE TUĞCU 5/7 – 1/6
ARYA SARIBAŞ - ÖZGÜL ŞAH 0/6 – 0/6
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
AKAY ALİ SAĞKANAT - CEMAL KONUKLU 0/6 – 2/6
BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI – ENVER ADA GENCEL 6/3 – 6/1
14 YAŞ KIZLAR- RoundRobin
EKİN KARASU - SELİN ÖNAL 6/7 – 6/7
16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
NADİR ÇINARLILI - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/3 – 6/2
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