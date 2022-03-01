Teniste her yaştan raketler kortlara çıkıyor

KKTF ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından 05-20 Mart 2022 tarihleri arasında KKTF kortlarında gerçekleşecek iki turnuva olan Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile Dünya Oto Cup başlıyor.
Pakan Spor Kulübü Derneği Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 05-12 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek 8-9 Yaş kategorisi ile 12-16 Yaş Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.
KKTF Dünya Oto Cup turnuvası ise 13-20 Mart 2022 tarihlerinde KKTF kortlarında 10-14 Yaş, 13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin Kupası-1 tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinden oluşuyor.
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