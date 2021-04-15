Teniste hedef şampiyonluk

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup kategorilerinde yarı final karşılaşmalarının yanı sıra final karşılaşmaları da oynanıyor.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden turnuvada zevkli ve çekişmeli mücadelelerin yaşandığı heyecanın giderek arttığı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. Dünya Oto Cup’ta heyecan final maçları ile devam ediyor.

