Tenis’te Head&Shoulders Cup 2023 başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 05–19 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek HEAD & SHOULDERS CUP, 8-9 yaş tekler kategorileri ile 10-12-14-16 yaş 13+ tekler ve çiftler kategorilerinin yer aldığı turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşecek.

HEAD & SHOULDERS CUP için son kayıtların 1 Nisan 2023 de sona ereceği turnuvaya tüm tenis severler Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına davetlidir.



