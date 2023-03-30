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Tenis’te Head&Shoulders Cup 2023 başlıyor

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Tenis’te Head&Shoulders Cup 2023 başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 05–19 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek HEAD & SHOULDERS CUP, 8-9 yaş tekler kategorileri ile 10-12-14-16 yaş 13+ tekler ve çiftler kategorilerinin yer aldığı turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşecek.
HEAD & SHOULDERS CUP için son kayıtların 1 Nisan 2023 de sona ereceği turnuvaya tüm tenis severler Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına davetlidir.
 
 
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