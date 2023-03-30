Tenis’te Head&Shoulders Cup 2023 başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 05–19 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek HEAD & SHOULDERS CUP, 8-9 yaş tekler kategorileri ile 10-12-14-16 yaş 13+ tekler ve çiftler kategorilerinin yer aldığı turnuva Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşecek.
HEAD & SHOULDERS CUP için son kayıtların 1 Nisan 2023 de sona ereceği turnuvaya tüm tenis severler Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarına davetlidir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.