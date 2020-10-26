Teniste hakemler, kurallara uyuyorlar

Kuzey Kıbrıs Tenis Turnuvası (KKTF) tarafından organize edilen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup KKTF tesislerinde devam ediyor.

Veg & Bones Cup 8 Yaş kategorisi, 9-10-12-14-16 yaş grupları ile (13+), Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler, Seniors 30+, 40+, 50+ Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.

Heyecanın eksik olmadığı Veg & Bones Cup’ta görev yapan hakemler, Covid 19 kurallarına uygun olarak görevlerini yaparlarken, maskeli bir şekilde maçları yönetiyorlar.



