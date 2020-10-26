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Teniste hakemler, kurallara uyuyorlar

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Teniste hakemler, kurallara uyuyorlar
Kuzey Kıbrıs Tenis Turnuvası (KKTF) tarafından organize edilen 2. Geleneksel Packsel Veg & Bones Cup KKTF tesislerinde devam ediyor. 
Veg & Bones Cup 8 Yaş kategorisi, 9-10-12-14-16 yaş grupları ile (13+), Büyükler Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler, Seniors 30+, 40+, 50+ Tekler,  Çiftler ve Karışık Çiftler kategorilerinden oluşuyor.
Heyecanın eksik olmadığı Veg & Bones Cup’ta görev yapan hakemler, Covid 19 kurallarına uygun olarak görevlerini yaparlarken, maskeli bir şekilde maçları yönetiyorlar.
 
 
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