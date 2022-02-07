Teniste gözlemci hakem kursu başlıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından 2022 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan 17-19 Şubat 2022 tarihleri arasında federasyon tesislerinde Gözlemci Hakemlik Kursu düzenleniyor.
Tenis Federasyonu’nun her yıl faaliyet takvimi içerisinde yer alan hakemlik kursları için başvurular başladı.
Hakem kursları Tenis Federasyonu tesislerinde 17-19 Şubat tarihlerinde saat 18.00’de yapılacak.
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