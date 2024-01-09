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Teniste ‘Geleceğin Tenis Yıldızları Kampı’ başlıyor

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 13 Ocak ve 20 Ocak 2024 tarihlerinde KKTF kortlarında 8-9-10 Yaş gruplarına yönelik gerçekleştireceği ’Geleceğin Tenis Yıldızları’’ Kampı kayıtları başladı

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Teniste ‘Geleceğin Tenis Yıldızları Kampı’ başlıyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenecek ‘’Geleceğin Tenis Yıldızları’’ Kampı, 13 Ocak ve 20 Ocak 2024 tarihlerinde KKTF kortlarında gerçekleşecek.
KKTF Eğitim Kurulu ile organize edilecek 8-9-10 Yaş gruplarının kamp programı ve tarihleri belirlendi.
13 Ocak 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek olan (8 yaş) kırmızı top kampı 2015 doğumlu ve daha küçük oyuncular katılımı ile gerçekleşecek.
20 Ocak 2024 Cumartesi günü ise (9-10 yaş) Turuncu ve Yeşil top kampı 2013 ve daha küçük oyuncularının katılımı ile gerçekleşecek.
Kamp için tüm oyuncuların kayıtları E-KKTF sisteminden den yapılmakta olduğu bildirilirken, kamp için Antrenör kayıtları ise  [email protected] den mail yolu ile yapılacak.
Federasyon Kapalı Kortunda gerçekleşecek Kamp programının başlangıç saati 10.30 olup, Kulüp antrenörleri ile herhangi bir kulübe bağlı olmayan Ferdi antrenörler ve Ferdi sporcular da kamp için kayıt yapabilecek. 
 
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