Teniste finalistler belirlendi

GMBTK kortlarında düzenlenen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde Yarı Final maçları ile devam ediyor.

Turnuvada oynanan Yarı Final maçları sonrasında finalistler belirlenirken, sonuçlar şu şekilde oluştu;

9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

MEYRA ESER - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/5 1/4

BEREN ŞEREN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 1/4

9 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 4/1 4/1

Deniz Hüseyin Önen - CAFER TOSUNOGLU 1/4 5/4 7/10

10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 0/4

10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 2/4 5/3 10/3

14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1



