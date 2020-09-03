Teniste finalistler belirlendi

GMBTK kortlarında düzenlenen Ersoy Birkan Anı Turnuvası 9-10-14 Yaş kategorilerinde Yarı Final maçları ile devam ediyor.
Turnuvada oynanan Yarı Final maçları sonrasında finalistler belirlenirken, sonuçlar şu şekilde oluştu;
9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
MEYRA ESER - DENİZ ABDULLAHOĞLU 4/5 1/4
BEREN ŞEREN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 0/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 4/1 4/1
Deniz Hüseyin Önen - CAFER TOSUNOGLU 1/4 5/4 7/10
10 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
ALMİRA AKŞAHİN - GİRNE UMUT YEREBAKAN 1/4 0/4
10 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
ASIM ARAS ASTAN - TOPRAK ATA CANDAN 2/4 5/3 10/3
14 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - BATUR EVRE 6/2 6/1
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