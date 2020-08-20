Teniste finalistler belirlendi

Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları çok çekişmeli ve heyecanlı geçerken, KKTF kortlarında oynanacak final maçları belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) Ekrem Yeşilada Büyükler ve Seniors Anı Turnuvası yarı final maçları çok çekişmeli ve heyecanlı geçerken, karşılaşmalar sonunda KKTF kortlarında oynanacak final maçları belirlendi.

Turnuvada oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Kadınlar kategorisinde ülkemizin önemli tenisçilerinden Özay Barutcu ile kadınlar klasman sıralamasında 1 numarada yer alan Oksana Piddubna’nın karşı karşıya geleceği çekişmeli, Büyük Kadınlar Final maçı Cuma günü gerçekleşiyor.

Büyük Erkekler kategorisinde yarı final karşılaşmasında üç buçuk saat ve 3 set sonunda ülkemizin genç yeteneklerinden erkekler klasman sıralamasında 1 numarada olan Derin Samioğlu’nu yenen Abdelrahman Al Bitar finale adını yazdırmayı başardı.

Büyük Erkekler kategorisinde oynanan diğer yarı finalde maçında ise klasman sıralamasında 2 numarada yer alan Mustafa Zorba zorlu geçen 2 set sonunda Rasim Ülker karşısında galip gelerek finale çıkmayı başardı.

Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler ile Senior kategorilerinde oynanacak final maçları Cuma günü KKTF kortlarında saat 17:00 de başlayacak. Tüm tenis ve sporseverler zevkli final karşılaşmaları için kortlara davet edildi.

Büyükler ve Senior kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK ERKEKLER - Yarı Final:

DERİN SAMİOĞLU - ABDELRAHMAN A. BİTAR 5/7 – 6/3 – 4/6

RASİM ÜLKER - MUSTAFA M. ZORBA (8)6/7 - 4/6

BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER:

ÖZEL PAKAN / EKİN KARASU - İBRAHİM AĞUN / ŞENGÜL TİLKİ 1/6 – 2/6

Mustafa ZORBA / MERİL SONAKIN - A. AL BİTAR / OKSANA PİDDUBNA 6/3 – 6/2

SENİOR 30+ ERKEKLER - Yarı Final:

KEMAL SOYER - DİMİTRİ CEBOTARİ 6/4 – 6/2



