Teniste final zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup seyircisiz olarak GBTK kortlarında devam ediyor.
Çok çekişmeli, heyecanlı yarı final ve final maçları ile süren Head & Shoulders Cup’ta kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;
10 YAŞ ERKEKLER - Yarı Finaller
Asım Aras Astan – Makan Oran 4/2 4/0
Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran 4/2 1/4 6/10
ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN 1/4 4/0 10/8
Damir Fahrioğlu - Deniz Varoğlu 4/1 4/1
14 YAŞ KIZLAR - Final
Ekin Karasu - Selin Önal 2/6 2/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
MELİS MEVLİT - ECEM AÇIKEL 4/6 1/6
TUĞSE BARDAK - ELÇİN ÖZBİLEN W.O.
13+ BÜYÜK ERKEKLER - Çeyrek Final
AHMED CHAUDHARY - BERKE CAN EKİNCİ 6/0 6/0
MUSTAFA MEHMET ZORBA - SAMİ ALİ SARPTEN 6/2 6/1
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER
ENDER SICAKYÜZ - EDİS SÖKMEZ 6/1 6/1
VLADISLAV APAKOV - TOLGA YILDIRIM 4/6 5/7
DENİZ BAŞ - ÖNDER ŞENTÜRK 0/6 0/6
URAZ ŞENTÜRK - CÜNEYT ERTEN 6/0 6/0
MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - MAHMUT KISACIK 6/1 6/3
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