Teniste final zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup seyircisiz olarak GBTK kortlarında devam ediyor.

Çok çekişmeli, heyecanlı yarı final ve final maçları ile süren Head & Shoulders Cup’ta kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;

10 YAŞ ERKEKLER - Yarı Finaller

Asım Aras Astan – Makan Oran 4/2 4/0

Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran 4/2 1/4 6/10

ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN 1/4 4/0 10/8

Damir Fahrioğlu - Deniz Varoğlu 4/1 4/1

14 YAŞ KIZLAR - Final

Ekin Karasu - Selin Önal 2/6 2/6

13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final

MELİS MEVLİT - ECEM AÇIKEL 4/6 1/6

TUĞSE BARDAK - ELÇİN ÖZBİLEN W.O.

13+ BÜYÜK ERKEKLER - Çeyrek Final

AHMED CHAUDHARY - BERKE CAN EKİNCİ 6/0 6/0

MUSTAFA MEHMET ZORBA - SAMİ ALİ SARPTEN 6/2 6/1

13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER

ENDER SICAKYÜZ - EDİS SÖKMEZ 6/1 6/1

VLADISLAV APAKOV - TOLGA YILDIRIM 4/6 5/7

DENİZ BAŞ - ÖNDER ŞENTÜRK 0/6 0/6

URAZ ŞENTÜRK - CÜNEYT ERTEN 6/0 6/0

MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - MAHMUT KISACIK 6/1 6/3

