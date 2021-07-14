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Teniste final zamanı

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Teniste final zamanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Head & Shoulders Cup seyircisiz olarak GBTK kortlarında devam ediyor.
Çok çekişmeli, heyecanlı yarı final ve final maçları ile süren Head & Shoulders Cup’ta kategorilerinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde oluştu;
10 YAŞ ERKEKLER -  Yarı Finaller
Asım Aras Astan – Makan Oran     4/2 4/0
Deniz Hüseyin Önen - Baran Başaran   4/2 1/4 6/10
ÇINAR ELMALI - TOPRAK ATA CANDAN   1/4 4/0 10/8
Damir Fahrioğlu - Deniz Varoğlu   4/1 4/1
14 YAŞ KIZLAR - Final
Ekin Karasu - Selin Önal     2/6 2/6
13+ BÜYÜK KADINLAR – Çeyrek Final
MELİS MEVLİT - ECEM AÇIKEL    4/6 1/6
TUĞSE BARDAK - ELÇİN ÖZBİLEN   W.O.
13+ BÜYÜK ERKEKLER - Çeyrek Final
AHMED CHAUDHARY - BERKE CAN EKİNCİ          6/0 6/0
MUSTAFA MEHMET ZORBA - SAMİ ALİ SARPTEN   6/2 6/1
13+ LİSANSSIZ ‘’TENİSE HOŞ GELDİN’’ ERKEKLER
ENDER SICAKYÜZ - EDİS SÖKMEZ     6/1 6/1
VLADISLAV APAKOV - TOLGA YILDIRIM     4/6 5/7
DENİZ BAŞ - ÖNDER ŞENTÜRK     0/6 0/6
URAZ ŞENTÜRK - CÜNEYT ERTEN     6/0 6/0
MAİN FAYEZ ABUSHAİKHA - MAHMUT KISACIK   6/1 6/3
 
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