Teniste final heyecanı yaşanacak

GAÜ ile GMBTK arasında oynanacak olan KKTF 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi final maçları Perşembe günkü tekler maçları ile başlayacak

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi yarı final play-off maçlarında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) arasında çok çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda finale adlarını yazdıran taraflar GAÜ ile GMBTK olmuştu.

Girne Amerikan Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü yarı final play-off ilk maçını favori GAÜ’ni 4-3 lük skorla yenen LŞK kazanırken, GAÜ kadrosunda yer alan önemli isimlerden Oksana Piddubna ile Abdelrahman Al Bitar’ın eksik olması skoru etkilemişti. Play-Off ikici maçında son yılın şampiyonu ve bir önceki yılın finalisti olarak ilk maçta olduğu gibi yine GAÜ favori olan taraftı. Çok çekişmeli geçen maçta Girne Amerikan Üniversitesi Lefkoşa Şehir Kulübünü 5-2 mağlup ederek adını finale yazdırmayı başardı.

Nicosia Motors Tenis Liginin diğer yarı final play-off karşılaşmasında DAÜ ile GMBTK karşılaştı. Çok çekişmeli ve son maça kadar mücadele içinde geçen yarı final play-off ilk maçını 4-3 kazanmayı başaran geçen yılın finalisti Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, 4-3’lük ayni skorla ikinci maçı da kazanmayı başarıp finale yükselmeyi bildi. Ligin grup maçlarında pandemi sebebi ile GMBTK kadrosunda yer alamayan Slovak oyuncuları Sona Prıscakova ile Peter Baca’nın Play-Off maçlarında kadroya dönmesi takımın finale yükselmesinde etkili oldu.

KKTF 2021 Nicosia Motors Tenis Ligi finalinde GAÜ – GMBTK karşılaşacak. Ligin üçüncülük ve dördüncülük maçları DAÜ ile LŞK arasında, KKTF kortlarında gerçekleşecek.

Nicosia Motors Tenis Ligi final maçları 29 – 30 Temmuz günlerinde oynanacak. 29 Temmuz Perşembe günü ligin finali ile üçüncülük – dördüncülük maçlarının tekler karşılaşmaları, 30 Temmuz Cuma günü ise çiftler ve karışık çiftler karşılaşmaları oynanacak.

