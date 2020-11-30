Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelenen KKTF Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşiyor.
KKTF tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında 02 Aralık Çarşamba günü saat 16:00’da KKTF kortlarında oynanacak.
Toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar BRT2’den canlı yayınlanacak.
02 Aralık Çarşamba Cumhurbaşkanlığı Kupası maç programı:
1. Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,
2. Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,
3. Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.
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