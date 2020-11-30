banner480
banner572
Haşim Girgin anısına oynadılar
Haşim Girgin anısına oynadılar
7 0
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
Zirvedekiler koltuklarını sevdi
7 0
 
Bu işaretlere DİKKAT
Bu işaretlere DİKKAT
102 0
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
Bu yola hız kamerası koymak akıl işi değil
259 0
Lefke’de ilk taklalar atıldı
Lefke’de ilk taklalar atıldı
39 0
Polis göz açtırmadı
Polis göz açtırmadı
25 0
YDÜ namağlup tamamladı
YDÜ namağlup tamamladı
51 0
banner529
banner570

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı

banner476

Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelenen KKTF Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşiyor.
KKTF tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında 02 Aralık Çarşamba günü saat 16:00’da KKTF kortlarında oynanacak.
Toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar BRT2’den canlı yayınlanacak.
02 Aralık Çarşamba Cumhurbaşkanlığı Kupası maç programı:
1. Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,
2. Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,
3. Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.