Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası zamanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) 2020 yılı faaliyet takvimi içerisinde yer alan ve Covid-19 pandemi süreci nedeniyle ertelenen KKTF Cumhurbaşkanlığı Kupası gerçekleşiyor.

KKTF tarafından düzenlenen 2020 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2019-2020 yılı lig sezonunun 1. ve 2. sırada tamamlayan Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında 02 Aralık Çarşamba günü saat 16:00’da KKTF kortlarında oynanacak.

Toplam 7 maç olarak 2 tek erkek, 2 tek kadın, 1 çift erkek, 1 çift kadın ve 1 karışık çiftler maçları oynanacak ve karşılaşmaların ardından kupa seremonisi gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar BRT2’den canlı yayınlanacak.

02 Aralık Çarşamba Cumhurbaşkanlığı Kupası maç programı:

1. Seri maçları; 2 Tek Erkekler maçları / 2 Tek Kadınlar maçları,

2. Seri maçları; 1 Çift Erkekler maçı / 1 Çift Kadınlar maçı,

3. Seri maçı; Karışık Çiftler maçı.



