Teniste çeyrek final heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup 9-12-16 yaş ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile devam ediyor.

Dünya Oto Cup turnuvasında oynanan maçlarsonrasında çeyrek final maçlarına gelinirken, maçlardaki heyecan da artıyor.



