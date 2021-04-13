Teniste çeyrek final heyecanı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup 9-12-16 yaş ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile devam ediyor.
Dünya Oto Cup turnuvasında oynanan maçlarsonrasında çeyrek final maçlarına gelinirken, maçlardaki heyecan da artıyor.
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