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Teniste çeyrek final heyecanı

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Teniste çeyrek final heyecanı
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ve seyircisiz gerçekleşen Dünya Oto Cup 9-12-16 yaş ve Senyör kategorilerinde gerçekleşen zevkli ve çekişmeli mücadeleler ile devam ediyor.
Dünya Oto Cup turnuvasında oynanan maçlarsonrasında çeyrek final maçlarına gelinirken, maçlardaki heyecan da artıyor.
 
 
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