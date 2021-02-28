banner583
banner590
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
Otomobil sporlarını başlatan adam hiç yarışmadı
10 0
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
Fırtına'yı Fenerhabçe durdurdu
10 0
 
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
Atikoğlu: Eğitmenler olarak çok üzüldük
34 0
66 0
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
Gelir 6 bin 500 TL, gider 182 bin TL
106 0
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
29 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
24 0
banner529
banner570

Teniste Çelik –Erin çifti birinci

banner476

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenlediği bilgi yarışması sona ererken, Aras Çelik – Bora Erin çifti birinci oldu

Teniste Çelik –Erin çifti birinci
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, evde kapalı olduğumuz dönemi, hem eğlenip hem de bilgi tazelemek adına düzenlemiş olduğubilgi yarışması sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu as başkanı Sercan Erozan ve ülkemizantrenörlerinden Merkez Kort Program yapımcısı Mustafa Ülker tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına her yaştan tenis sever katıldı.
Turnuvayı Aras Çelik – Bora Erin çifti birinci, İbrahim Can Arabacı – Ömer Anıl çifti ikincitamamladı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan bilgi yarışmasında dereceye girenleri, ülkemizin önemli işkadınlarından Işın Ramadan Cemil ödüllendirdi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.