Teniste Çelik –Erin çifti birinci

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun, evde kapalı olduğumuz dönemi, hem eğlenip hem de bilgi tazelemek adına düzenlemiş olduğubilgi yarışması sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu as başkanı Sercan Erozan ve ülkemizantrenörlerinden Merkez Kort Program yapımcısı Mustafa Ülker tarafından düzenlenen bilgi yarışmasına her yaştan tenis sever katıldı.
Turnuvayı Aras Çelik – Bora Erin çifti birinci, İbrahim Can Arabacı – Ömer Anıl çifti ikincitamamladı. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan bilgi yarışmasında dereceye girenleri, ülkemizin önemli işkadınlarından Işın Ramadan Cemil ödüllendirdi.
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