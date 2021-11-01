Teniste çekişmeli maçlar sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ile Pakan Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası ile HD Otomasyon Cup, KKTF kortlarında devam ediyor.

Kategorilerde oynanan günün zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile heyecan devam ediyor. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

8YAŞ 1-2 LER FİNAL

POYRAZ VURAL – İLAY GENÇ 5-7 5-7

SAİD ZEKİ AVCI – BEREN PİLLİ 7-3 7-4

8YAŞ 3-4 LER FİNAL

ALİRA AZHİGİREYEVA – MELİN AKÇIN 7-5 7-4

ELİZ BARÇIN – KAAN TÜZÜNKAN 7-9 9-11

10 YAŞ KIZ ROUND RUBİN

NEHİR GÜRSES – ŞEYMA ARAS 4-1 4-1

MEYRA ESER – SOFİİA LUTFULLİNA WO

ENRA ÇAKARTAŞ – MİRA YÜKSEL 4-1 4-0

BEREN ŞEREN – NACİYE SELİN FARAÇOĞLU 3-5 2-4

BEREN BAŞARAN – ANNA VİSHNİAKOVA 4-1 4-1

ZARİF DAYI – MELİSA İLKBAHAR wo

DANİELA AGAFANOVA – GÜLAY MEYRA AVCI 4-0 4-1

10 YAŞ ERKEK ROUND RUBİN

KIVANÇ ÖZTUĞ – AREL SARIBAŞ 4-0 4-0

TOPRAK ATA CANDAN – UYGUR KOÇAK WO

AREL ŞAHİN – MEHMETALİ ERK IŞIKOĞLU 4-0 4-1

CAFER TOSUNOĞLU – DEVİN BEDEVİ 1-4 4-1 7-10

TUĞRA İRFANOĞLU – ERDAL ARABACIOĞLU 2-4 2-4

14 YAŞ ERKEK ROUND 1

ARAS ÇELİK – DORUK TÜZEL 6-0 6-1

DORUK TAŞELİ – TOLCAN ŞEREN

ENVER ADA GENÇEL – EMİR ASAF YÜKSEL 6-0 6-0

KONSTANTİN KAN – NOA DUCHATEAU 6-1 6-3

KAYA HALKSEVEN – BORA ERİN 5-7 3-6

RÜZGAR VURAL – ADAHAN DUMAN 6-3 6-1

HASAN ARAS DUMAN – İBRAHİM CAN ARABACI 0-6 0-6

ÖMER ANIL – TOPRAK ALTUNTAŞ WO

14 YAŞ KIZ ROUND 1

GİRNE UMUT YEREBAKAN – HAYAT ÇAKMAK 0-6 2-6

SEVİNÇ OĞAN – EMİNE KARAGÖZLÜ 6-0 6-1

ELVİN ALTUĞ – SİMRE KELEŞ 1-6 0-6

ELİZAVETA SARKİSYAN – ARYA SARIBAŞ 0-6 1-6

BÜYÜK KADINLAR ROUND 1

ZEYNEP ERTANOĞLU – SAHİL ECE YEREBAKAN WO

OKSANA PİDDUBNA – ECEM AÇIKEL WO

MELİS MEVLİT – EKİN KARASU 6-2 6-1

KAYRA YÜCEER – ÖZAY BARUTÇU 6-2 6-4

ŞENGÜL TİLKİ – NADİR ÇINARLILI 6-1 6-0

ÖZGÜL ŞAH – SELİN ÖNAL 1-6 6-4 1-6

30+ KARIŞIK ÇİFTLER ÇEYREK FİNAL

Sevşen Dandana Özerce / İlke Ünlücan – İpek Civisilli / Burak Gazi 0-6 1-6



