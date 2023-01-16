Teniste Avustralya Açık heyecanı

Sezonun ilk grandslam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan başladı. Kadınlarda Victoria Azarenka ve CocoGauff; erkeklerde ise JannikSinner ikinci tura yükseldi

Sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele başladı..

Kadınlarda Victoria Azarenka ile SofiaKenin korta çıktı. 24 numaralı seri başı Azarenka, Birleşik Amerikalı Kenin'i 6-4 ve 7-6 ile geçti. Eski dünya 1 numarası böylece ikinci tura adını yazdırdı.

Bir diğer Birleşik Amerikalı CocoGauff ise KaterinaSiniakova ile karşılaştı. Dünya 7 numarası Gauff, 6-1 ve 6-4'lük setlerle tur atlamayı başardı.

Erkeklerde ise İtalyan JannikSinner ile Büyük Britanyalı KyleEdmund karşı karşıya geldi. Dünya 16 numarası Sinner rakibini 3-0 ile mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Turnuvanın ilk gününde bir üzücü haber geldi. Avustralyalı raket NickKyrgios, diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.



