Teniste Avustralya Açık heyecanı

Sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele başladı..
Kadınlarda Victoria Azarenka ile SofiaKenin korta çıktı. 24 numaralı seri başı Azarenka, Birleşik Amerikalı Kenin'i 6-4 ve 7-6 ile geçti. Eski dünya 1 numarası böylece ikinci tura adını yazdırdı.
Bir diğer Birleşik Amerikalı CocoGauff ise KaterinaSiniakova ile karşılaştı. Dünya 7 numarası Gauff, 6-1 ve 6-4'lük setlerle tur atlamayı başardı.
Erkeklerde ise İtalyan JannikSinner ile Büyük Britanyalı KyleEdmund karşı karşıya geldi. Dünya 16 numarası Sinner rakibini 3-0 ile mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Turnuvanın ilk gününde bir üzücü haber geldi. Avustralyalı raket NickKyrgios, diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.
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