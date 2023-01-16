banner875
banner885
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
En hırçın Yeşilova, en centilmen Değirmenlik
23 0
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
Heathrow Havaalanı'nda uranyum bulund
15 0
 
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
Dr. Küçük katıksız bir Atatürkçüydü
20 0
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
“Halkın, senin izinde yaşıyor”
15 0
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
Don Kişot özel baskısı ARUCAD Kütüphanesi’nde
27 0
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan büstlerle ilgili açıklama… “Maksadını aşar nitelikteki yorumları üzülerek takip etmekteyiz”
23 0
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
Evin içinde kaybolan 3 yaşındaki kızını her yerde aradı! Çamaşır makinesine bakınca dehşeti yaşadı
284 0
banner878

Teniste Avustralya Açık heyecanı

banner476

Sezonun ilk grandslam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan başladı. Kadınlarda Victoria Azarenka ve CocoGauff; erkeklerde ise JannikSinner ikinci tura yükseldi

banner825
Teniste Avustralya Açık heyecanı
Sezonun ilk grandslam turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele başladı..
Kadınlarda Victoria Azarenka ile SofiaKenin korta çıktı. 24 numaralı seri başı Azarenka, Birleşik Amerikalı Kenin'i 6-4 ve 7-6 ile geçti. Eski dünya 1 numarası böylece ikinci tura adını yazdırdı.
Bir diğer Birleşik Amerikalı CocoGauff ise KaterinaSiniakova ile karşılaştı. Dünya 7 numarası Gauff, 6-1 ve 6-4'lük setlerle tur atlamayı başardı.
Erkeklerde ise İtalyan JannikSinner ile Büyük Britanyalı KyleEdmund karşı karşıya geldi. Dünya 16 numarası Sinner rakibini 3-0 ile mağlup ederek ikinci tura yükseldi.
Turnuvanın ilk gününde bir üzücü haber geldi. Avustralyalı raket NickKyrgios, diz sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.