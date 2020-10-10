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Teniste antrenörlük kursu tamamlandı

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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu sona erdi

Teniste antrenörlük kursu tamamlandı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında federasyon tesislerinde düzenlenen KKTF 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu sona erdi.
Kurs eğitmeni Çağlar İzkan tarafından Teknik-Taktik dersleri ile birlikte temel vuruş protokolleri, antrenörün tenisteki rolü ve stilleri ile ilgili konuların işlendiği, saha içerisinde uygulamalı çalışmalar ile antrenman programları düzenleyip uygulandı.
Kursun son günü, tüm katılımcıların hazırlamış oldukları antrenman programlarını kortta 6-12 yas oyuncular ile birlikte yapmalarıyla tamamlandı. Her antrenör 1’er saatlik antrenman programı düzenleyip uyguladı.
Kursun eğitmeni Çağlar İzkan, bir haftalık surede verimli bir kurs geçirdiklerini ve antrenör adaylarının katılım ve çalışmalarından memnun olduğunu belirtti.
Kurs sonunda gerçekleşen sınav ile başarı gösteren antrenör adaylarına, 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgeleri KKTF tarafından verilecek.
 
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