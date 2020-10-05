Teniste antrenörlük kursu başladı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2020 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu 05 – 09 Ekim tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde gerçekleşiyor.
Kurs eğitmeni Çağlar İzkan tarafından teknik-taktik dersleri ardından gerçekleşecek sınav ile sonlanacak. Kurs ardından düzenlenecek sınav sonunda başarılı olan katılımcılara 1. Kademe Antrenörlük belgeleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından verilecek.
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