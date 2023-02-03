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Tenis’te 16 yaş Takımlar Arası Ligi start aldı

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Tenis’te 16 yaş Takımlar Arası Ligi start aldı
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2023 SBC BORU 16 Yaş Takımlar Arası Tenis Ligi, dün KKTF kortlarında başladı.
Lig, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Pakan Spor Kulübü Derneği ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (Mavi ve Beyaz) takımlarının katılımı ile oynanacak grup karşılaşmalarının ardından gerçekleşecek 3.’lük ve final maçları ile tamamlanacak.
16 Yaş Takımlar arası Tenis Ligi müsabakalarında 2 tek erkekler, 1 çift erkekler, 2 tek kadınlar, 1 çift kadınlar, 1 karışık çiftler maçları olarak oynanacak. Tüm maçlar ilk 2 sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır ve karar puanlı seklinde oynanacak.
1.Gün Grup maçları:
Gazimağusa B. Tenis Kulübü (beyaz)   -  Pakan Spor Kulübü Derneği            
Gazimağusa b. Tenis kulübü (mavi)  -  Girne Belediyesi Tenis Kulübü  
        

 
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