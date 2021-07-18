Tenisin yeni yıldızı Damir

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 1-16 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Head & Shoulders Cup, GBTK kortlarında oynanan muhteşem final maçları ile tamamlandı. Turnuvanın 10 yaş kategorisinde şampiyon Damir Fahrioğlu oldu. Finalde rakibini her 2 sette de 4 – 2 mağlup eden Damir Fahrioğlu, gelecek adına büyük ümit verdi.