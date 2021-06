Tenisin liderleri GAÜ ve DAÜ

Tenis Liginin 2. devresi tamamlanırken Girne Amerikan Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi gruplarını lider tamamladılar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun (KKTF)düzenlediği 2021 Nicosia Motors Tenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında oynanan zevkli ve çekişmeli 6. hafta maçları ile tamamlandı.

Grup maçlarınıntamamlandığı Nicosia Motors Tenis Liginde 6. hafta A Grubunda Girne Amerikan Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü karşılaşmasını ev sahibi GAÜ 5-2’lik skorla kazanarak A Grubunu 1. sırada tamamladı. GMBTK ise 2. sırada yer alarak yarı final play off maçlarına kalmayı başardılar.

Ligin B Grubunda ise Doğu Akdeniz Üniversitesi – Lefkoşa Şehir Kulübü maçı DAÜ’nün 6-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. B Grubunu lider tamamlayan DAÜ ile 2. sırada tamamlayan LŞK yarı final play off maçları oynamaya hak kazandılar.

Gruplarda oluşan sıralamalar ile yarı final play off maçları Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefkoşa Şehir Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü arasında oynanacak. Nicosia Motors Tenis Liginde deplasmanlı yarı final play off maçları 17 - 24 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacak.

Grup maçları sonucunda oluşan sıralamamlar şöyle;

A GRUBU

1- Girne Amerikan Üniversitesi

2- Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü

3- Girne Belediyesi Tenis Kulübü

B GRUBU

1- Doğu Akdeniz Üniversitesi

2- Lefkoşa Şehir kulübü

3- Pakan Spor Kulübü Derneği