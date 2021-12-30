Tenisin genç şampiyonları, GMBTK tenisçileri

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi 22-28 Aralık 2021 tarihlerinde federasyon kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli karşılaşmalar sonunda tamamlandı.
SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Liginin şampiyonuise Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu. 2021 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde oynanan maçları ardından düzenlenen ödül töreni ile lig tamamlandı.
SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde son maçlarda alınan sonuçlar ile ligin sıralaması şu şekilde oluştu;
MAÇ SONUÇLARI:
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 5 - 2 PAKAN SPOR KULÜBÜ D
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 5 - 2 GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ – BYE
PUAN DURUMU:
GAZİ MAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 8 PUAN
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ – 7 PUAN
GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ - 6 PUAN
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ - 4 PUAN
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - 4 PUAN
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