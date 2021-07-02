Tenisin birincileri Sevim ve Turgay

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Chicken Planet Tenis Performans TUR-1 de tamamlanan grup maçlarının ardından DAÜ kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli final maçları ile sona erdi.

KKTF Chicken Planet Tenis Performans TUR-1’de kız ve erkeklerde final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;

KIZLAR SIRALAMASI:

1- SEVİM AKBAŞ

2- ELÇİN ÖZBİLEN

3- TANSEL ŞIK

4- MELİS MEVLİT

ERKEKLER SIRALAMASI:

1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU

2- ERSEL KALFAOĞLU

3- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

4- İBRAHİM CAN ARABACI

