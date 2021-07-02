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Tenisin birincileri Sevim ve Turgay

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Tenisin birincileri Sevim ve Turgay
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF)Chicken Planet Tenis Performans TUR-1 de tamamlanan grup maçlarının ardından DAÜ kortlarında oynanan çekişmeli ve zevkli final maçları ile sona erdi.
KKTF Chicken Planet Tenis Performans TUR-1’de kız ve erkeklerde final maçları sonunda oluşan sıralamalar şu şekilde;
KIZLAR SIRALAMASI:
1- SEVİM AKBAŞ
2- ELÇİN ÖZBİLEN
3- TANSEL ŞIK
4- MELİS MEVLİT
ERKEKLER SIRALAMASI:
1- TURGAY VURAL HIDIROĞLU 
2- ERSEL KALFAOĞLU
3- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK
4- İBRAHİM CAN ARABACI  
 
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