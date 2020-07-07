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Tenise dev bağış…

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Tenise dev bağış…

Spor Dairesi Yönetimi’nin konuk bulunduğu bir programa, Türkiye’den yorumcu olarak katılan Uluslararası Spor Projeleri yapan Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunu ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun yakın dostu olan, İbrahim Özkahraman tarafından KKTF’na bir adet akrilik Tenis Kortu ile birlikte ihtiyaçlı bir köy okuluna da bir adet tenis kortu bağışladı.

Kapıların açılması ile birlikte ülkemize gelen İbrahim Özkahraman Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve bu bağışa yaptığı faydalı programlarla Hasan Topaloğlu ile Tenis Federasyonunda bir araya gelip, tenis kortunun nasıl projelendirilip yapılacağı ile ilgili bir anlaşmaya varıldı.

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