Tenisçilerimiz TTF Milli Takım belirleme turnuvalarında mücadele ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu 12-14-16 yaş Milli Takım Belirleme turnuvalarında ülkemizin genç raketlerinin mücadeleleri başladı.

16 yaşta Aren Baybars, Toprak Berkol ve Sahil Ece Yerebakan, antrenörleri Gönyeli Tenis Kulübü Başantrenörü Nesim Uluğ ve Çağlar İzkan ile birlikte, 14 yaşta Bekir Devran Esendağlı ve Almira Akşahin antrenörleri Özay Barutcu ile 12 yaşta ise Asım Aras Astan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü antrenörü Rasim Ülker ile birlikte mücadele ediyor.

16 yaşta Aren Baybars ilk turu 4/6,6/4,6/2 geçerken, oyuncularımız Toprak Berkol ve Sahil Ece Yerebakan ilk turda turnuvaya veda etti.

14 yaştaise, Bekir ve Almira mücadele edecek.

12 yaşta ilk maçına çıkan Asım ilk turu 6/1,6/2 kazandı.

