Tenisçiler Yeşilada’yı anacaklar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF),emekli öğretmen, spor yöneticisi, besteci, turizmci, yazar, Ekrem Yeşilada’yıtenisle anacak.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından organize edilen Ekrem Yeşilada Anı Turnuvası 13-20 Ağustos tarihleri arasında KKTF tesislerinde düzenleniyor. Turnuva Büyükler ve Senyör kategorilerinden oluşacak. Büyükler kategorisinde tek erkekler ve tek kadınlarda 4500TL para ödülü olacak.

Ülkemizin önemli sporcularının katılımı ile gerçekleşecek organizasyona tüm tenis ve sporseverler Ekrem Yeşil Ada Anı Turnuvası için Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu kortlarına davet edildi.

