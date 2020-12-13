Tenis tesisleri ağaçlandırıldı

Hasan Gazioğlu, ağaçlandırma etkinliği ile ilgili açıklamalar yaparken, “Yaşayan efsanemiz Özel Vasıf ablamızın ağaçlandırma etkinliğimize katılması bizleri onurlandırdı. Özel Vasıf, 1 ve 2 numaralı fidanlarımızı, kendisi ve merhum partneri İlter Sami Sanel adına dikti.” ifadelerini kullandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun(KKTF) federasyon tesislerini ağaçlandırma etkinliği ile 2020 yılı organizasyonları sona erdi.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu, ağaçlandırma etkinliği ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Sporun yanında doğaya ve çevreye olan duyarlılığımızı göstererek, federasyonumuz tesislerine 260 adet fidanımızı dikerek kök saldık.

Bu organizasyonun mükemmel şekilde gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan yönetim kurulu üyemiz Sinem Sayar Ercantan ve eşi Hüseyin Ercantan’aayrıca çok teşekkür ederim.

Tenis Federasyonu olarak tesislerimizin yenileme çalışmaları kapsamındaki ağaçlandırma etkinliğimizi de çok kalabalık ve güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Bu organizasyonu en önemli kılan olay ise yaşayan efsanemiz Özel Vasıf ablamızın, bizleri onurlandırarak aramızda olmasıydı.

Özel Vasıf, 1 ve 2 numaralı fidanlarımızı kendisi ve rahmetli büyük şampiyonumuz, federasyonumuzun kurucusu, ayni zamanda Özel Vasıf'ın partneri İlter Sami Sanel adına dikmiş olması günü daha da anlamlandırdı.”

