Tenis tarihinin efsanesinden emeklilik kararı

Kariyerinde birçok rekor bulunan İspanyol sporcu Rafael Nadal, tenisi bıraktığını açıkladı

Tenis tarihinin efsane isimlerinden birisi olarak kabul edilen Rafael Nadal, 38 yaşında emeklilik kararı aldı.

İspanyol efsane, 14'ü Roland Garros olmak üzere tam 22 kez grand-slam kazanmış ve bu alanda rekor kırmıştı.

Kariyerinin 30. grand slam finalinde 22. kez korttan mutlu ayrılan Nadal, Fransa Açık'ta oynadığı 14 finali de kazanmayı başardı. 2005'te, 19 yaşındayken çıktığı ilk Roland Garros finalinde Mariano Puerta'yı mağlup eden Nadal, 2006, 2007, 2008, 2011'de Roger Federer, 2010'da Robin Söderling, 2012, 2014, 2020'de Novak Djokovic, 2013'te David Ferrer, 2017'de Stanislas Wawrinka, 2018, 2019'da Dominic Thiem, 2022'de ise Casper Ruud'u yendi.

İspanyol raket, Fransa Açık'ta oynadığı 115 maçın 112'sini kazandı.



