Tenis Performans Tur-3’te kazananlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşti.

Çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile sona eren Tenis Performans Tur-3’te oynanan kız ve erkeklerde final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;

KIZLAR - FİNAL:

TANSEL ŞIK - SEVİM AKBAŞ 6/4 2/6 8/10

ERKEKLER - FİNAL:

ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/2 6/2

KIZLAR SIRALAMASI

1- SEVİM AKBAŞ

2- TANSEL ŞIK

3- SELİN ÖNAL

4- EKİN KARASU

ERKEKLER SIRALAMASI

1- ERSEL KALFAOĞLU

2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK

3- BATUR EVRE

4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU



