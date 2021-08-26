Tenis Performans Tur-3’te kazananlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen Chicken Planet (16 Yaş Altı) Tenis Performans TUR-3, DAÜ kortlarında gerçekleşti.
Çok çekişmeli, heyecanlı ve zevkli grup maçlarının ardından, son sayıya kadar mücadele içinde oynanan final maçları ile sona eren Tenis Performans Tur-3’te oynanan kız ve erkeklerde final maçlarında alınan sonuçlar ve sıralamalar şu şekilde oluştu;
KIZLAR - FİNAL:
TANSEL ŞIK - SEVİM AKBAŞ 6/4 2/6 8/10
ERKEKLER - FİNAL:
ERSEL KALFAOĞLU - GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK 6/2 6/2
KIZLAR SIRALAMASI
1- SEVİM AKBAŞ
2- TANSEL ŞIK
3- SELİN ÖNAL
4- EKİN KARASU
ERKEKLER SIRALAMASI
1- ERSEL KALFAOĞLU
2- GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK
3- BATUR EVRE
4- TURGAY VURAL HIDIROĞLU
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