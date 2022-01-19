banner762
banner753
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
Tilkiler hava soğudukça ağıllara dadanıyor
149 0
“Adada neler yok ki”
“Adada neler yok ki”
43 0
 
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
COVID-19’dan bir günde dört ölüm
383 0
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
“Çocuklar için hepimizin her zaman yapacak bir şeyi var”
22 0
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
Sivil Savunma Teşkilatı'ndan saygı yürüyüşü
12 0
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
Çiftçi, ekinlerini ilaçlamakta kararsız
132 0
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
Bugüne kadarki en büyük oy pusulası
51 0
banner661
banner726

Tenis Ligi’nin başlangıç tarihi ertelendi

banner476

banner714
Tenis Ligi’nin başlangıç tarihi ertelendi

NicosiaMotors Tenis Ligi’nin başlangıcı 29 Ocak tarihine ertelendi. Daha önce 22 Ocak’ta başlangıç verilmesi hedeflenen ligin kura çekimi ise bu tarihte, 22 Ocak Cumartesi gerçekleştirilecek. Tenis Federasyonu Yönetim Binası’nda yer alacak kura çekimi saat 11.00’de başlayacak.

NicosiaMotors Ligi’nin 2022 sezonunda mücadele edecek kulüpler; Girne Amerikan Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Derneği olacak. Tek grupta tek devreli oynanacak normal ligde sezonu ilk sırada tamamlayanla dördüncü sırada yer alacak ekip, ikinci bitirecekle de üçüncü olacak takım yarı finale çıkacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.