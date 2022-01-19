Tenis Ligi’nin başlangıç tarihi ertelendi

NicosiaMotors Tenis Ligi’nin başlangıcı 29 Ocak tarihine ertelendi. Daha önce 22 Ocak’ta başlangıç verilmesi hedeflenen ligin kura çekimi ise bu tarihte, 22 Ocak Cumartesi gerçekleştirilecek. Tenis Federasyonu Yönetim Binası’nda yer alacak kura çekimi saat 11.00’de başlayacak.

NicosiaMotors Ligi’nin 2022 sezonunda mücadele edecek kulüpler; Girne Amerikan Üniversitesi, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, Lefkoşa Şehir Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Belediyesi Tenis Kulübü ve Pakan Spor Derneği olacak. Tek grupta tek devreli oynanacak normal ligde sezonu ilk sırada tamamlayanla dördüncü sırada yer alacak ekip, ikinci bitirecekle de üçüncü olacak takım yarı finale çıkacak.