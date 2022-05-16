banner762
banner815
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
Yılın ilk ‘RaceFest’ organizasyonuna yoğun ilgi
5 0
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
28 0
 
Vatandaşın isyanı!
Vatandaşın isyanı!
26 0
20 0
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
29 0
Dolu yağışı etkili oldu
Dolu yağışı etkili oldu
432 0
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
87 0
banner797
banner794

Tenis Ligi şampiyonu GMBTK

banner476

banner825
Tenis Ligi şampiyonu GMBTK
NicosiaMotors Tenis Ligi’nin 2021-2022 sezonu şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.
Ligin son yıllarda finallerde buluşan iki güçlü ekibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında federasyon kortlarında oynanan final Mağusa ekibinin 5-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’ne birincilik-ikincilik kupa ve madalyaları final maçları sonrasında düzenlenen törende verildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.