Tenis Ligi şampiyonu GMBTK

NicosiaMotors Tenis Ligi’nin 2021-2022 sezonu şampiyonu Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.

Ligin son yıllarda finallerde buluşan iki güçlü ekibi Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında federasyon kortlarında oynanan final Mağusa ekibinin 5-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi’ne birincilik-ikincilik kupa ve madalyaları final maçları sonrasında düzenlenen törende verildi.

