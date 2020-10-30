Tenis kortlarında heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında gerçekleşen 2. Geleneksel Packsel VEG & BONES CUP’da heyecan ve çekişme devam ediyor.
Grup maçları ile çeyrek final ve yarı final maçları zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR- Yarı Final
DANİELA AGAFONOVA - VERA GAZİ 4/1 – 4/2
9 YAŞ ERKEKLER- Final
TOPRAK ATA CANDAN - BARAN BAŞARAN 1/4 - 2/4
10 YAŞ KIZLAR- Yarı Final
ECEM YILDIZ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 0/4 – 0/4
10 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final
ÖMER ANIL - EMİR ASAF YÜKSEL 5/3 – 4/1
EREN YILMAZ - ASIM ARAS ASTAN 5/3 – 4/0
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
İBRAHİM CAN ARABACI - BORA ERİN 3/6 – 4/6
14 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
ÖZGÜL ŞAH - IRMAK ERKER 6/2 – 6/1
EKİN KARASU - NADİR ÇINARLILI 1/6 – 0/616 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 4/6 – 6/2 – 2/6
DERİN SAMİOĞLU - YALIN DOĞASAL 6/1 – 6/3
BÜYÜK KADINLAR - Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ - SEVİM AKBAŞ 7/6 – 4/6 – 1/6
BÜYÜK ERKEKLER - Yarı Final
RASİM ÜLKER - İBRAHİM AĞUN 6/2 – 6/0
SENİOR 40+ ERKEKLER
BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6/0 – 6/0
NURSES IRGARE - EMİR AHMET KONUKLU 7/5 – 6/3
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - İZZET KANAGA 2/6 – 1/6
SENİOR 50+ ERKEKLER
AYDIN BAŞEL - NURİ ARSLAN 2/6 – 1/6
AHMET DUMAN - AHMET FARAÇOĞLU 6/2 – 6/4
ZAFER HIDIROĞLU - ÇAĞAKAN KANSU 4/6 – 3/6
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