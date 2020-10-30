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Tenis kortlarında heyecan sürüyor

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Tenis kortlarında heyecan sürüyor
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında gerçekleşen 2. Geleneksel Packsel VEG & BONES CUP’da heyecan ve çekişme devam ediyor.
Grup maçları ile çeyrek final ve yarı final maçları zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR- Yarı Final
DANİELA AGAFONOVA - VERA GAZİ   4/1 – 4/2
9 YAŞ ERKEKLER- Final
TOPRAK ATA CANDAN - BARAN BAŞARAN  1/4 - 2/4
10 YAŞ KIZLAR- Yarı Final
ECEM YILDIZ - GİRNE UMUT YEREBAKAN   0/4 – 0/4
10 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final
ÖMER ANIL - EMİR ASAF YÜKSEL    5/3 – 4/1
EREN YILMAZ - ASIM ARAS ASTAN    5/3 – 4/0
12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final
İBRAHİM CAN ARABACI - BORA ERİN   3/6 – 4/6
14 YAŞ KIZLAR - RoundRobin
ÖZGÜL ŞAH - IRMAK ERKER  6/2 – 6/1
EKİN KARASU - NADİR ÇINARLILI   1/6 – 0/616 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU   4/6 – 6/2 – 2/6
DERİN SAMİOĞLU - YALIN DOĞASAL    6/1 – 6/3
BÜYÜK KADINLAR - Yarı Final
AZRA SERAY YALKIÇ - SEVİM AKBAŞ   7/6 – 4/6 – 1/6
BÜYÜK ERKEKLER - Yarı Final
RASİM ÜLKER - İBRAHİM AĞUN    6/2 – 6/0
SENİOR 40+ ERKEKLER
BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU   6/0 – 6/0
NURSES IRGARE - EMİR AHMET KONUKLU  7/5 – 6/3
BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - İZZET KANAGA  2/6 – 1/6
SENİOR 50+ ERKEKLER
AYDIN BAŞEL - NURİ ARSLAN  2/6 – 1/6
AHMET DUMAN - AHMET FARAÇOĞLU   6/2 – 6/4
ZAFER HIDIROĞLU - ÇAĞAKAN KANSU    4/6 – 3/6
 
 
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