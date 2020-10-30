Tenis kortlarında heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) kortlarında gerçekleşen 2. Geleneksel Packsel VEG & BONES CUP’da heyecan ve çekişme devam ediyor.

Grup maçları ile çeyrek final ve yarı final maçları zevkli, çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalar ile gerçekleşiyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR- Yarı Final

DANİELA AGAFONOVA - VERA GAZİ 4/1 – 4/2

9 YAŞ ERKEKLER- Final

TOPRAK ATA CANDAN - BARAN BAŞARAN 1/4 - 2/4

10 YAŞ KIZLAR- Yarı Final

ECEM YILDIZ - GİRNE UMUT YEREBAKAN 0/4 – 0/4

10 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final

ÖMER ANIL - EMİR ASAF YÜKSEL 5/3 – 4/1

EREN YILMAZ - ASIM ARAS ASTAN 5/3 – 4/0

12 YAŞ ERKEKLER - Yarı Final

İBRAHİM CAN ARABACI - BORA ERİN 3/6 – 4/6

14 YAŞ KIZLAR - RoundRobin

ÖZGÜL ŞAH - IRMAK ERKER 6/2 – 6/1

EKİN KARASU - NADİR ÇINARLILI 1/6 – 0/6 16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

BATUR EVRE - TURGAY VURAL HIDIROĞLU 4/6 – 6/2 – 2/6

DERİN SAMİOĞLU - YALIN DOĞASAL 6/1 – 6/3

BÜYÜK KADINLAR - Yarı Final

AZRA SERAY YALKIÇ - SEVİM AKBAŞ 7/6 – 4/6 – 1/6

BÜYÜK ERKEKLER - Yarı Final

RASİM ÜLKER - İBRAHİM AĞUN 6/2 – 6/0

SENİOR 40+ ERKEKLER

BURAK GAZİ - HÜSEYİN KARASU 6/0 – 6/0

NURSES IRGARE - EMİR AHMET KONUKLU 7/5 – 6/3

BÖRTE KAĞAN BARLASOĞLU - İZZET KANAGA 2/6 – 1/6

SENİOR 50+ ERKEKLER

AYDIN BAŞEL - NURİ ARSLAN 2/6 – 1/6

AHMET DUMAN - AHMET FARAÇOĞLU 6/2 – 6/4

ZAFER HIDIROĞLU - ÇAĞAKAN KANSU 4/6 – 3/6



