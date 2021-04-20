Tenis keyfi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından Dünya Oto Cup turnuvasında keyifli maçlar devam ediyor.

KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup turnuvasında 10 yaşlar kategorilerinde oynanan son grup karşılaşmaları ile çeyrek finale çıkan sporcular belli oldu. Diğer kategorilerdeki zevkli çeyrek final karşılaşmaları ile Dünya Oto Cup turnuvası devam ediyor.

