Tenis heyecanı sürüyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup tenis turnuvası devam ediyor.
KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup’da 10 yaş kategorisinde oynanan grup karşılaşmaları ve diğer kategorilerde oynanan maçlarda zevkli mücadeleler ortaya çıkıyor.
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