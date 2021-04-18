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Tenis heyecanı sürüyor

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Tenis heyecanı sürüyor
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup tenis turnuvası devam ediyor.
KKTF tesislerinde seyircisiz olarak devam eden Dünya Oto Cup’da 10 yaş kategorisinde oynanan grup karşılaşmaları ve diğer kategorilerde oynanan maçlarda zevkli mücadeleler ortaya çıkıyor.
 
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