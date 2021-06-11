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Tenis heyecanı, kaldığı yerden devam edecek

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Tenis heyecanı, kaldığı yerden devam edecek
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından düzenlenen 2021 NicosiaMotorsTenis Liginin 2.devresi, A ve B gruplarında oynanacak 4. hafta maçları ile 12 Haziran Cumartesi günü başlıyor.         
NicosiaMotorsTenis Liginde 4. hafta A grubunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü ile Girne Amerikan Üniversitesi karşılaşması GAÜ kortlarında, ligin B Grubunda ise Pakan Spor Kulübü Derneği –Doğu Akdeniz Üniversitesi,KKTF kortlarında karşılaşacak. Maçlar saat 09:00’da başlayacak.
 
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