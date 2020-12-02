Tenis Federasyonunun anlamlı etkinliği

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF), “Ağaçlar isminizle büyüsün” sloganıyla KKTF tesislerinin yenileme projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonundan fidan dikimi ile ilgili şu açıklama yapıldı:
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tesislerinde çevremizi, çocuklarımızla fidan dikerek güzelleştiriyoruz. 5 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da KKTF tesislerinde buluşuyoruz.Bu güzel günde piknik sepetlerinizi de getirmeyi unutmayın.”
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