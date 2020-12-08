Tenis Federasyonuna fidan dikilecek

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinin yenileme projesi kapsamında çocuklarla fidan dikimi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

12 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelenen fidan dikimi ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, “Federasyonumuzu yeşillendiriyoruz. Hem fidanlarımızı dikelim, hem de çeşitli aktiviteler ile eğlenelim.” açıklamasını yaptı.

