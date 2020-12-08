banner583
banner572
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
44 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
22 0
 
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
18 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
76 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
101 0
Hekimler fidan dikti
Hekimler fidan dikti
17 0
“Çıkmazdayız”
“Çıkmazdayız”
29 0
banner529
banner570

Tenis Federasyonuna fidan dikilecek

banner476

banner577
Tenis Federasyonuna fidan dikilecek
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tesislerinin yenileme projesi kapsamında çocuklarla fidan dikimi olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
12 Aralık Cumartesi günü saat 12.00'ye ertelenen fidan dikimi ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, “Federasyonumuzu yeşillendiriyoruz. Hem fidanlarımızı dikelim, hem de çeşitli aktiviteler ile eğlenelim.” açıklamasını yaptı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.