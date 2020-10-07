Tenis antrenörleri, uygulamalı çalıştılar

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından düzenlenen 2020 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu, KKTF tesislerinde sürüyor.
Kurs eğitmeni Çağlar İzkan tarafından verilen kursun üçüncü günü tamamlanırken, adaylar uygulamalı çalıştılar. Antrenör adayları tam gün boyunca sahada mikro ve mini tenis antrenman programları düzenleyip uyguladılar.
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