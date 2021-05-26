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Tatar’dan, Esendağlı ve Şık’a tebrik

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Tatar’dan, Esendağlı ve Şık’a tebrik
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, başarılı tenisçiler Bekir Devran Esendağlı ve Tansel Şık’ı kabul ederek görüştü.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu’nun da yer aldığı KKTC Cumhurbaşkanlığındaki görüşme ile ilgili olarakErsin Tatar, “Başarılı sporcularımız, uluslararası alanda başarılar kazanan Bekir Devran Esendağlı ve Tansel Şıkı tebrik ederim.” açıklamasını yaptı.
 
 
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