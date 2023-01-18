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Tatar, Masa Tenisi Federasyonu heyetini kabul etti

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Tatar, Masa Tenisi Federasyonu heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, spor ve gençliğin önemini vurgulayarak Kıbrıs Türklerine yapılan kısıtlamalara rağmen gençlerin ve sporcuların girişimleriyle çeşitli spor etkinliklerinde yer almaya devam ettiğini dile getirdi. 
Ülke sporunun gün geçtikçe geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençliğin başarılarının ülkenin başarısı olduğunu ifade etti.
 
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