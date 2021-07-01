Svitolina'dan Wimbledon'a erken veda

Sezonun üçüncü grandslam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Ukraynalı ElinaSvitolina, turnuvaya ikinci turda veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasında, tek kadınlarda dünya sıralamasının 44. basamağında yer alan Polonyalı Magda Linette, turnuvanın favorilerinden Svitolina'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi. Linette, bu turda İspanyol PaulaBadosa ile karşılaşacak.

TEK ERKEKLERDE ZVEREV ZORLANMADI

Tek erkekler ikinci turunda ise 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev, bir saat 45 dakika süren mücadelenin ardından ABD'li TennysSandgren'i 7-5, 6-2 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı tenisçisi İspanyol RobertoBautistaAgut ise zorlandığı maçta Sırbistanlı MiomirKecmanovic'i 6-3, 6-3, 6-7, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.