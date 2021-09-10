Suerte Cup tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) ve Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK) tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş Suerte Cup Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı.

Final maç sonuçları ve sıralamaları şöyle;

12 YAŞ KIZLAR FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN - ALMİRA AKŞAHİN 1-6 3-6

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL

KAYA HALKSEVEN - BORA ERİN 6-7 3-6

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

NADİR ÇINARLILI – KAYRA YÜCEER 4-6 2-6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BATUR EVRE - TOPRAK BERKOL 5-7 2-6

16 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BATUR EVRE – ERSEL KALFAOĞLU 1-6 5-7

SUERTE CUP SIRALAMALARI

12 YAŞ KIZLAR

1. ALMİRA AKŞAHİN

2. GİRNE UMUT YEREBAKAN

12 YAŞ ERKEKLER

1. BORA ERİN

2. KAYA HALKSEVEN

14 YAŞ KIZLAR

1. KAYRA YÜCEER

2. NADİR ÇINARLILI

14 YAŞ ERKEKLER

1. TOPRAK BERKOL

2. BATUR EVRE

16 YAŞ ERKEKLER

1. ERSEL KALFAOĞLU

2. BATUR EVRE

